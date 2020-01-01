Киев, , 13:14 — REGNUM Закон об отмене депутатской неприкосновенности, которому в украинском парламенте был присвоен номер «7203», вступил в силу сегодня, 1 января.

ИА REGNUM напоминает, проект закона «О внесении изменений в статью 80 Конституции Украины (относительно неприкосновенности народных депутатов Украины) был принят украинским парламентом 30 сентября 2019 года. За него проголосовали 373 украинских парламентария. 11 сентября минувшего года законопроект был подписан президентом Украины Владимиром Зеленским.

Согласно тексту пояснительной записки, законопроектом предусматривается изменение 80 статьи основного закона Украины (Конституции), согласно которой положение о гарантировании народным избранникам неприкосновенности, по которой депутаты не могли быть привлечены к уголовной ответственности без согласия на то украинского парламента, предложено отменить.

ИА REGNUM напоминает, что 18 декабря Верховная рада также приняла законопроект под номером «2237», согласно которому для того, чтоб задержать народного избранника, совершать прослушивание его разговоров или проводить у него обыск, необходимо иметь разрешение на подобного рода действия со стороны судьи и генерального прокурора Украины.

Согласно данному законопроекту также согласовано, что вносить ведомости в реестр досудебных расследований, которые могут свидетельствовать о совершении уголовного преступления депутатом, может генеральный прокурор. Проводить досудебное расследование в отношении нардепа могут следователи национального антикоррупционного бюро и государственного бюро расследований Украины.

Также данный закон предусматривает, что о задержании народного депутата необходимо уведомить председателя украинского парламента. А депутаты Рады не несут юридической ответственности за результаты голосования или высказывания в парламенте и его органах. Исключением является ответственность за обиду или клевету. Данный законопроект также вступает в силу 1 января 2020 года.

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