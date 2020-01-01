Сеул, , 11:56 — REGNUM Власти Республики Корея призвали Корейскую народно-Демократическую Республику не проводить испытаний нового стратегического оружия, о котором заявил северокорейский лидер КНДР Ким Чен Ын.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, лидер КНДР Ким Чен Ын по итогам пленума центрального комитета Трудовой партии Кореи заявил, что Северная Корея будет продолжать разработку стратегического оружия, пока враждебная политика США в отношении КНДР не будет устранена. Ким подчеркнул, что в скором времени Северная Корея это оружие представит.

В Сеуле заявили, что очень надеются на то, что Пхеньян не станет осуществлять демонстрацию нового стратегического оружия, так как это не будет способствовать переговорам о денуклеаризации и усилиям по установлению мира на Корейском полуострове.