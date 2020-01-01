Киев, , 11:57 — REGNUM Большой опасной иллюзией назвал мнение, что «война» Украины с Россией якобы началась в 2014 году бывший депутат Рады от партии «Народный фронт», а также участник выборов в парламент Украины в 2019 году от партии Петра Порошенко «Европейская солидарность» (в Раду не прошел) Андрей Левус. Об этом политик написал 31 декабря на своей странице в социальной сети Facebook, комментируя телефонные переговоры лидеров Украины и России, которые состоялись в последний день 2019 года.

«Не было ни одного мира между Украиной и Россией. Эта война идет веками. Экономическая, военная, информационная, гуманитарная и так далее. Цель Москвы не меняется — уничтожить нас и нашу идентичность», — уверен Левус.

Левус отметил, что в ходе так называемой войны Москвы против Киева якобы меняются лишь лозунги, среди которых политик перечислил «самодержавие, советская власть, русский мир». Он подчеркнул, что содержание тоже самое и методы, якобы те же — «приход к власти в Украине очередного капитулянта приводил к оккупации, а затем геноциду», — полагает бывший депутат Рады, который занимает 29 место в списке партии «Европейская солидарность. Он также отметил, что якобы все попытки договоров «посередине» заканчивались именно так, как он написал (оккупация и геноцид — ИА REGNUM).

«Единственным выходом, чтобы выжить является борьба. Как и против агрессора на фронте, так и против его агентуры в тылу. Особенно, когда эта агентура среди высших должностных лиц. Принятие и осознание этого факта активной частью общества первый шаг к выздоровлению нации», — подытожил бывший народный избранник.

ИА REGNUM напоминает, бывший депутат Рады и коллега Левуса по партийному списку ЕС не прошедших в украинский парламент депутатов Сергей Высоцкий подобным же образом оценил беседу лидеров двух государств, которая состоялась в последний день минувшего года.

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Отметим, что на Украине считают, что в Донбассе происходит не война Киева со своими же уже бывшими гражданами, а происходит некая «агрессия» Российской Федерации на «востоке Украины», которая началась в 2014 году. Подчеркнем, что после государственного переворота, который произошел на Украине в феврале 2014 года, жители Донбасса восстали против антиконституционного захвата власти в Киеве. Тогда захватившие власть украинские политики объявили в апреле 2014 года о начале карательной операции в Донбассе. Позже украинские пропагандисты обвинили в военных действиях в Донбассе Российскую Федерацию.