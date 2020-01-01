Киев, , 11:38 — REGNUM Оператор газотранспортной системы Украины отчитался о транспортировке через украинскую территорию первых кубометров газа в страны Европейского Союза. Об этом 1 января сообщили на странице компании в социальной сети Facebook.

В пресс-службе «Оператора ГТС Украины» сообщили, что уже транспортировали первые кубометры газа в страны Европейского Союза согласно новому контракту по транзиту газа. Отныне, как сообщили в компании, транспортировка газа происходит по «европейским правилам в межгосударственных точках».

Читайте также: Соглашение между Россией и Украиной о транзите газа вступило в силу

Как ранее сообщало ИА REGNUM, глава компании Газпром Алексей Миллер заявил о вступлении в силу договоренностей между Украиной и РФ о транзите российского газа. Отметим также, что ранее в пресс-службе украинской компании «Оператор ГТС Украины» сообщили о подписании соглашения между операторами Украины и Словакии.

Читайте также: Между Украиной и Словакией подписано соглашение по газу