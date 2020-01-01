Вашингтон, , 10:13 — REGNUM Авиаудары США по территории Ирака переключили внимание иракских протестующих с Ирана на Соединенные Штаты, заявил сотрудник Фонда защиты демократии Бехран бен Талеблу в статье для издания The Hill.

«Между событиями в Тегеране в 1979 году и нынешними событиями в Багдаде можно провести параллель: в обоих случаях США не предвидели и не смогли понять природу антиамериканского гнева», — говорится в статье.

По словам Талеблу, до недавнего времени протесты в Ираке носили антииранский оттенок, но после того, как США нанесли авиаудары по территории Ирака, народные протесты приобрели сильный антиамериканский оттенок.

«В Ираке указали на очевидную непропорциональность ответных действий со стороны США, которая в свою очередь спровоцировала гнев иракских жителей. С другой стороны, было указано на то, что иностранная держава решила провести военный удар внутри Ирака против иракских граждан», — отметил эксперт.

Напомним, в воскресенье, 29 декабря, Соединенные Штаты нанести авиаудары по объектам шиитских ополченцев, в результате которых погибли по меньшей мере 25 человек, а 55 человек получили ранения.

США заявили, что воздушный удар был нанесен в ответ на атаку на иракскую военно-морскую базу, предпринятую ранее, в результате которой погиб гражданин США, а «несколько» других иракских и американских сотрудников получили ранения.

Ранее сообщалось, что сотни протестующих ворвались на территорию посольства США в Багдаде. Иракские власти пообещали Вашингтону обеспечить защиту американских дипломатов.

Читайте также: Вашингтон срочно направляет 750 пехотинцев на Ближний Восток