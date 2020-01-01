Вашингтон, 1 января 2020, 10:13 — REGNUM Авиаудары США по территории Ирака переключили внимание иракских протестующих с Ирана на Соединенные Штаты, заявил сотрудник Фонда защиты демократии Бехран бен Талеблу в статье для издания The Hill.
По словам Талеблу, до недавнего времени протесты в Ираке носили антииранский оттенок, но после того, как США нанесли авиаудары по территории Ирака, народные протесты приобрели сильный антиамериканский оттенок.
Напомним, в воскресенье, 29 декабря, Соединенные Штаты нанести авиаудары по объектам шиитских ополченцев, в результате которых погибли по меньшей мере 25 человек, а 55 человек получили ранения.
США заявили, что воздушный удар был нанесен в ответ на атаку на иракскую военно-морскую базу, предпринятую ранее, в результате которой погиб гражданин США, а «несколько» других иракских и американских сотрудников получили ранения.
Ранее сообщалось, что сотни протестующих ворвались на территорию посольства США в Багдаде. Иракские власти пообещали Вашингтону обеспечить защиту американских дипломатов.
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