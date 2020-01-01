Вашингтон, , 10:13 — REGNUM Китай опережает США в гонке за Луну, заявил эксперт Марк Р. Уитингтон в статье для издания The Hill.

«НАСА — это единственная организация на планете, чьи автоматические межпланетные зонды курсируют по всей солнечной системе, от Меркурия до Плутона и далее. Однако что касается более узкой космической гонки, в рамках которой страны стремятся попасть на Луну и создать там базу или колонию, Китай явным образом оказался впереди», — говорится в статье.

По словам Уитингтона, учитывая то, что Луна — это своеобразные ворота в остальную часть солнечной системы, очень важно, какая страна окажется на ней первой, поскольку эта страна получит ключи к будущему.

Напомним, первые коммерческие американские лунные аппараты, создание которых финансирует НАСА в рамках программы по разработке коммерческих средств доставки грузов на Луну, должны прибыть на лунную поверхность в 2021 году. Конгресс выделил деньги для финансирования лунной программы, в рамках которой НАСА должно обеспечить высадку американских астронавтов на Луну в 2024 году.

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