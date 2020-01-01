Вашингтон, , 10:13 — REGNUM США должны использовать свои энергетические ресурсы для продвижения своих внешнеполитических интересов, заявил старший научный сотрудник Глобального энергетического центра Атлантического совета Эллен Р. Уолд в статье для издания The Hill.

«В 2020 году мы должны осознать, что наше энергетическое доминирование дает нам преимущество — и не только в энергетическом секторе», — говорится в статье.

США должны использовать свои запасы природного газа в качестве главного средства борьбы с растущим влиянием России в ЕС, заявил эксперт.

«Возможно, пришло время переосмыслить или переориентировать приверженность США военной обороне Саудовской Аравии, или США могли бы использовать свой новый рычаг влияния, чтобы получить от Эр-Рияда дополнительные уступки в отношении нарушения прав человека и дипломатической помощи в рамках арабо-израильских отношений», — считает Уолд.

США контролируют более 10% мировых поставок, что могло бы стать предметом торга на фоне перехода Белого дома к следующему этапу торговых переговоров с КНР.

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