Вашингтон, 1 января 2020, 10:13 — REGNUM США должны использовать свои энергетические ресурсы для продвижения своих внешнеполитических интересов, заявил старший научный сотрудник Глобального энергетического центра Атлантического совета Эллен Р. Уолд в статье для издания The Hill.
США должны использовать свои запасы природного газа в качестве главного средства борьбы с растущим влиянием России в ЕС, заявил эксперт.
США контролируют более 10% мировых поставок, что могло бы стать предметом торга на фоне перехода Белого дома к следующему этапу торговых переговоров с КНР.
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