Вашингтон, , 08:07 — REGNUM Президент США не видит войны между Ираном и США в ближайшем будущем, заявил глава Белого дома, выступая перед журалистами 31 декабря в Палм-Бич, штат Флорида.

Отвечая на обеспокоенность журналистов по этому вопросу в связи с его недавними угрозами в адрес Тегерана, Трамп заявил, что он не хочет войны между двумя странами.

«Мне нравится мир. И Иран должен хотеть мира больше, чем кто-либо. Так что я не вижу причин для этого», — ответил Трамп.

Напомнил, ранее президент США опубликовал в Twitter сообщение с угрозой в адрес Ирана, обвинив его в нападении на американское посольство в Ираке. С свою очередь в Тегеране с недоумением отнеслись к подобным заявлениям Вашингтона, ведь причиной погрома на территории посольства США в Багдаде стала атака американских ВВС по территории Ирака, жертвами которой стали как минимум 25 иракцев.