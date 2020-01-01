Киев, , 08:06 — REGNUM Бывший президент Украины и действующий депутат Верховной рады (глава партии «Европейская солидарность») Петр Порошенко записал свое новогоднее обращение, которое транслировалось на украинских телеканалах «5 канал» и «Прямой», владельцем которых и является Порошенко.

Как сообщает на своем telegram-канале издание «Страна.ua», в эфир данных телеканалов новогоднее поздравление Петра Порошенко вышло перед официальным поздравлением действующего президента Украины Владимира Зеленского.

Новогоднее поздравление Петра Порошенко было записано якобы на праздновании нового года в офисе партии «Европейская солидарность». На нем присутствуют как депутаты партии, так и те, кто поддерживает политическую силу бывшего украинского лидера.

«Наша команда «Европейской солидарности» никогда не опускает руки. Мы уверены в победе Украины и нас точно не сломать. И что добавляет оптимизма? Во-первых, это запас крепости тех изменений, которые украинцы осуществили на протяжении пяти лет. Пошатнуть его оказалось не так просто. Во-вторых, миллионы небезразличных людей демонстрируют свою гражданскую позицию. Наша команда чувствует эту поддержку. Они нас вдохновляют и окрыляют, потому мы вместе боремся за наши ценности. И перспективу членства Украины в Европейском Союзе и НАТО, и язык, и веру и армию. Мы защищаем вооруженные силы в тылу от атак пятой колонны, а вооруженные силы крепко держат оборону на фронте», — сказал Порошенко.

Также Порошенко поблагодарил украинских боевиков за то, что они «гарантируют безопасность» во время новогодних праздников. Бывший украинских лидер заявил, что несмотря на то, кто за кого голосовал, граждане страны должны быть едиными. Завершил свое обращение Порошенко поздравлением с Новым годом и некоторыми пожеланиями для украинских граждан.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в партии Петра Порошенко «Европейская солидарность» накануне потребовали запретить прямые поставки российского газа на Украину.

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