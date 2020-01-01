Вашингтон, , 03:51 — REGNUM Глубокое разочарование в связи с отказом руководителя КНДР Ким Чен Ына от обязательств по денуклеаризации высказал госсекретарь США

Госсекретарь США: Надеемся, что КНДР выберут мир. По мнению госсекретаря США, Соединенные Штаты выполнили свои обязательства перед Северной Кореей, и теперь ее очередь выполнять свои обязательства.

«Мы надеемся, что … Председатель Ким примет правильное решение — он выберет мир и процветание вместо конфликта и войны», — отметил Помпео.

В случае, если КНДР примет решение об отказе от обязательств, это сильно огорчит и разочарует США.

Напомним, Северная Корея неоднократно заявляла о выдвижении США гангстерских требований к Пхеньяну, в то время как сам Вашингтон от взятых на себя обязательств, в частности по непроведению учений с Южной Кореей.