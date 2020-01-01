Париж, , 01:41 — REGNUM Провести до конца запланированные ранее изменения в пенсионной системе страны пообещал в новогоднем обращении президент Франции Эммануэль Макрон, сообщает FRANCE 24.

«Пенсионная реформа будет проведена», — заверил президент граждан, большинство которых отрицательно относится к реформе, а значительная их часть присоединилась к активным протестам. Тем не менее Макрон сообщил, что надеется найти «быстрый компромисс» с лидерами профсоюзных организаций, которые требует отказаться от проведения реформы.

Напомним, пенсионная система во Франции предусматривает различные льготные схемы для работников «трудных» специальностей. Правительство Макрона намерено привести всех работников к общему знаменателю и выполнять пенсионные начисления по единой схеме, а сам возраст выхода на пенсию увеличить с 62-х до 64-х лет, мотивируя работников к более позднему выходу более высоким пенсионным обеспечением в случае выхода на пенсию на два года позже.