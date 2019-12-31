Тегеран, , 23:05 — REGNUM Министерство иностранных дел Исламской Республики Иран отреагировало на обвинения властей США в адрес Тегерана в организации нападения на американское посольство в Багдаде. Соответствующее заявление распространила пресс-служба иранского внешнеполитического ведомства.

В заявлении сказано, что официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави отвергает обвинения американских чиновников против Ирана, назвав все их заявления «пустыми», а также предостерег от невзвешенных заявлений, призвав Белый дом пересмотреть «деструктивную политику в отношении региона».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сегодня в Багдаде протестующие атаковали посольство США. Произошло это после того, как американцы атаковали объекты шиитской организации «Хезболла"на территории Ирака и Сирии.

Власти СШа поспешили объявить, что за этой атакоя якобы стоит Иран.