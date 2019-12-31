Вашингтон, , 22:23 — REGNUM К осажденному посольству США в Багдаде прибыло подкрепление в виде 100 американских морских пехотинцев и двух боевых вертолетов. Об этом сообщил представитель Центрального командованияСШАМайк Лохорн.

Он рассказал, что Государственный департамент США запросил дополнительные силы для защиты американского посольства в Багдаде, а силы безопасности Ирака дали свое согласие на это. В итоге в дипмиссию были направлены 100 морпехов.

Кроме того, наблюдение с воздуха обеспечивают два вертолета Apache с американской базы в Ираке.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, войска США нанесли серию ударов по базам шиитской группировки «Каттаиб Хезболлах» в Ираке. После этих ударов в Багдаде у здания американского посольства началась акция протеста, которая переросла в штурм.