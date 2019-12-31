Вашингтон, , 21:38 — REGNUM Президент США Дональд Трамп прибыл в Белый дом для проведения экстренного совещания в связи с атакой на американское посольство в Багдаде. Об этом сегодня, 31 декабря, сообщает пресс-служба президента США.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сегодня в столице Ирака толпы протестующих атаковали комплекс зданий посольства США в так называемой «зеленой зоне» города. Примечательно, что иракские силовики не препятствуют и даже принимают участие в разрушении заграждений.

Позднее стало известно, что над зданием посольства кружат американские ударные вертолеты AH-64E Apache.

На видеороликах с места событий видно, что ударные вертолёты кружат над протестующими и штурмующими «зелёную зону» иракцами и производят отстрел «тепловых ловушек».

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