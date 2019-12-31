Нью-Йорк, США, , 21:37 — REGNUM В ООН письмо руководителя МИА «Россия сегодня» и телеканала RT Маргариты Симоньян по вопросу давления на Sputnik Эстония отправили в Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ), сообщил 31 декабря журналистам РИА Новости заместитель официального представителя Фархан Хак.

«Мы получили письмо. Сейчас мы переправляем его в Управление Верховного комиссара ООН по правам человека для каких-либо последующих действий», — сказал Фархан Хак.

Напомним, власти Эстонии угрожают уголовным преследованием сотрудникам информагентства Sputnik Эстония, если они до 1 января 2020 года не разорвуь трудовые договора с редакцией.

Главный редактор МИА «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян обратилась к генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу с письмом, в котором требует «обратить личное внимание на дискриминационные меры» в отношении Sputnik Estonia, а также «дать надлежащую оценку этому беспрецедентному случаю нарушения свободы слова».

Как сообщало ИА REGNUM, 30 декабря были заблокированы банковские карты сотрудников Sputnik Эстония. Ранее представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир обратился к властям Эстонии с призывом воздержаться от давления на Sputnik Эстония, однако его призыв был проигнорирован.

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