Багдад, , 20:49 — REGNUM Над комплексом зданий посольства США в Ираке появились боевые вертолёты AH-64E Apache, сообщают 31 декабря в соцсетях очевидцы событий.

На видеороликах с места событий видно, что ударные вертолёты кружат над протестующими и штурмующими «зелёную зону» иракцами и производят отстрел «тепловых ловушек».

В Пентагоне уже назвали действия авиации демонстрацией силы.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 декабря в столице Ирака Багдаде толпы протестующих штурмуют «зелёную зону», в которой расположено посольство США. Местные силовики не препятствуют и даже принимают участие в разрушении заграждений.

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