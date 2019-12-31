Вашингтон, , 20:28 — REGNUM Вашингтон намерен направить дополнительные силы в Ирак для охраны посольства в Багдаде. Об этом говорится в распространённом 31 декабря заявлении главы Пентагона Марка Эспера.

Министр обороны Соединённых Штатов также обратился к властям Ирака с призывом следовать своим обязательствам по охране сотрудников американского дипломатического ведомства.

Напомним, ранее телеканал Al-Arabia сообщил о попытке протестующих в Багдаде штурмовать главные ворота посольства США. Манифестанты выразили недовольство ударом ВВС США по группировке «Катаиб Хезболла», сражающейся с боевиками террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

В Госдепартаменте США заявили, что протестующим не удалось проникнуть на территорию посольства, а также опровергли информацию об эвакуации персонала диппредставительства.

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