Тюмень, , 20:16 — REGNUM В последний день 2019 года по собственному желанию уволилась первый заместитель губернатора Тюменской области Наталья Шевчик. Глава региона Александр Моор подписал 31 декабря соответствующее распоряжение, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе главы региона.

Наталья Шевчик работает в органах государственной власти и местного самоуправления с 1990 года. Была назначена заместителем губернатора Тюменской области в 2001 году. С 2010 года в качестве первого заместителя главы региона курировала здравоохранение, образование, науку и культуру.

Наталья Шевчик с 2020 года займёт пост советника губернатора Тюменской области по стратегическим вопросам.