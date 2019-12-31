Багдад, , 20:01 — REGNUM Иракские власти гарантируют США безопасность сотрудников американского посольства в Багдаде, сообщает 31 декабря Военный обозреватель.

Соответствующее заявление сделал премьер-министр Ирака Адиль Абдул-Махди во время телефонного разговора с американским госсекретарём Майком Помпео.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Багдаде жители устроили массовую акцию протеста у американского посольства. Демонстранты 31 декабря ворвались в здание, но их разогнали, применив слезоточивый газ.

Порядка 20 человек пострадали. Сотрудники американского посольства успели покинуть здание. Иракцы возмущены гибелью сограждан в результате атаки США на иракскую территорию, которой Штаты ответили «Хезболле».

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