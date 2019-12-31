Киев, , 19:54 — REGNUM Партия экс-президента Украины Петра Порошенко «Европейская солидарность» потребовала от нынешних властей страны запретить прямые поставки газа из России, сообщается 31 декабря на странице партии в Facebook.

С таким требованием партия Порошенко выступила после подписания соглашений по пятилетнему продолжению транзита газа через Украину.

Предводители «Европейской солидарности» считают, что этот договор лишит Киев возможности привлечь Россию «к ответственности за энергетическую агрессию» и «отбеливает страну-агрессора».

«Эта сделка стала дополнением в системе отбеливания Российской Федерации, которую вводит нынешняя власть. В связи с этим «Европейская солидарность» требует не допустить свертывания международных судебных процессов против РФ и ее субъектов, в частности относительно возвращения крымских месторождений, ввести запрет на прямые поставки в Украину российского газа, продолжить координацию усилий с международными партнерами по недопущению построения «Северного потока — 2», — указано в заявлении партии Порошенко.

Как сообщало ИА REGNUM, «запреты» на российский газ и «реверсные поставки газа из Европы» являются основой схем обогащения ряда политиков на Украине за счёт повышения коммунальных платежей.

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