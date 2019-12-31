Вашингтон, , 19:48 — REGNUM Протестующим в Ираке гражданам нужно показать властям, что они против контроля Ирана, написал 31 декабря американский президент Дональд Трамп в Twitter.

Комментируя протесты в Багдаде, Трамп заявил:

«Миллионы иракцев, жаждущие свободы, которые не хотят быть под контролем Ирана, пришло ваше время!»

Как ранее сообщало ИА REGNUM, протестные акции в Багдаде проходят у американского посольства и связаны не с недовольством Ираном, а с действиями США, которые устроили ракетный обстрел Ирака «в ответ на атаку Хезболлы».

Возмущение иракцев связано с тем, что в результате американской ракетной атаки погибли граждане Ирака. Протестующих разогнали, при этом около двух десятков человек пострадали.

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