Киев, , 19:48 — REGNUM Глава украинской национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев выразил надежду, что в 2020 году российского газа через украинскую газотранспортную систему будет прокачано больше, чем предусмотрено новым транзитным контрактом. Соответствующее заявление он сделал на брифинге сегодня, 31 декабря.

Коболев пояснил, что по его данным, в 2020 году газопровод «Северный поток — 2» достроен не будет. В связи с этим понадобится прокачивать больший объем газа через украинскую ГТС.

«Я ожидаю, что в следующем году «Северный поток» ввести в эксплуатацию не удастся. Я не владею технологическим прогрессом РФ. По информации, которой я владею, в РФ нет судна, которое бы могло достроить «Северный поток — 2», — сказал Коболев.

Он пояснил, что в случае, если его предположение окажется верным, то объем прокачки российского газа через украинскую ГТС в 2020 году может составить 75 млрд кубометров.

Напомним, что согласно новому транзитному контракту, в 2020 году «Газпром» прокачает через украинскую ГТС 65 млрд кубометров газа.