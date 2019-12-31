Ла-Пас, , 19:27 — REGNUM Посол Мексики в Боливии Мария Тереза Меркадо уехала из страны, пишет 31 декабря El Tiempo.

Уточняется, что Меркадо покинула Боливию утром 31 декабря.

Напомним, Меркадо была объявлена боливийскими властями персоной нон грата. Её обвинили в «нанесении серьёзного урона суверенитету и достоинству народа и правительства Боливии».

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, боливийские власти намерены, несмотря на дипломатический скандал, сохранить дипотношения с Мехико.

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