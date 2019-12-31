Анкара, 31 декабря 2019, 19:08 — REGNUM Турецкие военные готовятся провести операцию по оказанию помощи правительству Сарраджа в Ливии, заявил 31 декабря журналистам министр обороны Турции Хулуси Акар.
«Подготовка уже началась, мы сделаем всё необходимое», — заявил Акар.
Напомним, речь идёт о военном вмешательстве в гражданскую войну, продолжающуюся в Ливии с 2011 года.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее контролирующее ливийскую столицу Триполи правительство Фарраджа официально запросило у Турции военную помощь для борьбы с наступающими силами Ливийской национальной армии Халифы Хафтара.
Читайте ранее в этом сюжете: Лига арабских государств выступила за целостность и суверенитет Ливии