Москва, , 18:39 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин поздравил граждан России с Новым 2020 годом. Поздравление президента России транслировалось на Дальнем Востоке, где новый год уже наступил.

В своем новогоднем обращении российский лидер отметил, что страна живет в очень бурное и противоречивое время. При этом Путин выразил уверенность что Россия будет развиваться успешно.

«От усилий и вклада каждого из нас зависит ее настоящее и будущее, будущее наших детей. Только вместе мы решим задачи, которые стоят сегодня перед обществом и страной. Наше единство — основа достижения любых самых высоких целей», — сказал президент России.

Он также подчеркнул, что стремления каждого гражданина России — неотделимы от страны.

Кроме того, российский лидер напомнил, что в новом 2020 году Россия будет праздновать 75-летие Победы в Великой Отечественной войне. В рамках своего новогоднего обращения Путин отдельно поздравил всех фронтовиков и тружеников тыла за то, что они прошли тяжелейшие испытания ради будущего Родины.