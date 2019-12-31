Триполи, , 18:28 — REGNUM Лига арабских государств выступила в поддержку независимости Ливии и против любого вмешательства «третьих сторон» в ситуацию в этой стране, сообщает 31 декабря телеканал SkyNewsArabia.

Представители стран-членов ЛАГ выразили обеспокоенность эскалацией военного противостояния в Ливии и заявили о необходимости завершения конфликта.

«Лига арабских государств подтверждает приверженность единству, территориальной целостности и независимости Ливии, отвергая любое внешнее вмешательство, способствующее участию иностранных боевиков из зон других региональных конфликтов, а также нарушающее международные постановления по запрету на поставки оружия», — указано в коммюнике ЛАГ.

ЛАГ призывает к политическому урегулированию как к единственному выходу из сложившейся ситуации.

Как сообщало ИА REGNUM, после свержения и зверского убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году, в Ливии царит хаос и междоусобная война. На данный момент идёт борьба между парламентом и поддерживающей его армией Халифы Хафтара и сформированным Евросоюзом правительством национального согласия.

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