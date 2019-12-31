Вашингтон, , 18:27 — REGNUM Соглашение о первой фазе торговой сделки с Китаем Соединённые Штаты подпишут 15 января 2020 г., написал 31 декабря американский президент Дональд Трамп в Twitter.

Трамп «Я подпишу наше широкое и всеобъемлющее соглашение о первой фазе торговой сделки с Китаем 15 января, церемония пройдёт в Белом доме».

По словам главы Штатов, переговоры по второй стадии торгового соглашения с Китаем начнутся в китайской столице позже. Для этого Трамп планирует слетать в Китай.

Напомним, Вашингтон и Пекин продолжают обсуждать нюансы торговой сделки, принципиальная договорённость о которой достигнута в середине декабря. Договор предполагает снижение торговых пошлин.

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