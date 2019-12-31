Луганск, 31 декабря 2019, 17:51 — REGNUM Бойцы Народной милиции ЛНР сбили беспилотник украинских карателей в районе населённого пункта Желтое на линии соприкосновения сторон, сообщил 31 декабря журналистам офицер пресс-службы военного ведомства ЛНР Иван Филипоненко.
По информации военных ЛНР, беспилотный аппарат принадлежал 93-й бригаде ВСУ.
Данные, снятые с блока памяти сбитого БПЛА, изучаются военнослужащими ЛНР.
«Вчера в районе населенного пункта Желтое подразделениями противовоздушной обороны Народной милиции был сбит очередной беспилотный летательный аппарат типа «Квадрокоптер» вооруженных формирований Украины, принадлежащий 93-й бригаде», — сказал Иван Филипоненко.
Как сообщало ИА REGNUM, любые полёты боевой авиации и беспилотных аппаратов на линии соприкосновения в Донбассе запрещены Минскими соглашениями
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