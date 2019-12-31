Москва, , 17:47 — REGNUM Председатель правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев и президент Белоруссии Александр Лукашенко договорились продолжить работу по заключению контрактов на поставку углеводородов в Белоруссию. Об этом сегодня, 31 декабря, сообщил пресс-секретарь главы российского правительства Олег Осипов.

Лукашенко и Медведев провели телефонный разговор, в ходе которого они констатировали, что сторонам не удалось заключить контракт на поставку российской нефти и газа. При этом Лукашенко и Медведев условились, что работа по по заключению контрактов будет продолжена в самое ближайшее время.

Также было объявлено, что поставки российской нефти и газа в Белоруссию продолжатся даже несмотря на отсутствие контракта.