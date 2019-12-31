Вашингтон, , 17:45 — REGNUM Отличная координация по предотвращению терактов налажена между США и Россией, написал 31 декабря американский президент Дональд Трамп в Twitter.

Глава Штатов отметил, что российский президент Владимир Путин позвонил ему и поблагодарил за переданную Москве информацию о планировавшихся тератаках в Санкт-Петербурге.

Трамп «Они смогли быстро задержать подозреваемых и спасти много жизней. Отличная и важная координация!»

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Санкт-Петербурге предотвращены теракты, которые террористы готовились осуществить в местах массового скопления людей. 29 декабря Путин по телефону поблагодарил Трампа за переданные по линии специальных служб данные, которые помогли предотвратить теракты.

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