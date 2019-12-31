Вашингтон, , 17:45 — REGNUM Зарегистрированная в американском штате Иллинойс неправительственная организация Сербско-американская конференция лидерства (Serbian American Leadership Conference) обратилась к президенту США Дональду Трампу с призывом ввести санкции против властей Черногории в связи с принятием в стране закона о свободе вероисповедания, ущемляющего права Сербской православной церкви.

Авторы петиции к главе Белого дома, опубликованной на портале Change.org, ссылаются на американский закон «О международной свободе вероисповедания», который дает президенту право вводить санкции в отношении граждан других стран, нарушающих право на свободу вероисповедания.

Санкции, направленные на «защиту сербских христиан», предлагается ввести в отношении президента Черногории Мило Джукановича и премьер-министра страны Душко Марковича, а также «их коррумпированных партнёров в черногорском правительстве».

При этом Джуканович в петиции назван «последним европейским диктатором, который захватил страну для своих личных интересов, превратив её в убежище для преступников». «Он, его семья и друзья продолжают обогащаться, пока обычные люди страдают от нищеты», — говорится также в обращении.

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