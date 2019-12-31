Тегеран, , 17:34 — REGNUM Единство мнений высказали Россия, Китай и Иран по ряду международных вопросов, сообщил 31 декабря иранский министр иностранных дел Мохаммад Джавад Зариф в Twitter.

Он отметил, что его поездки в Россию и Китай способствовали достижению консенсуса с этими странами по ряду международных вопросов.

Так, важным является отношение к Совместному всеобъемлющему плану действий (так называемая ядерная сделка), из которого вышли США. Штаты поставили СВПД под угрозу.

Участники переговоров согласились, что из-за действий Вашингтона «принцип многополярности в международных отношениях находится в серьёзной опасности».

Что касается остальных участников договора (Великобритания, Франция, Германия), им следует, считают в Тегеране, Пекине и Москве, вернуться к выполнению своих обязательств по ядерной сделке.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, вопрос ядерной программы Ирана обсуждался в Москве Зарифом и российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым 30 декабря. Российская сторона заявила, что ещё есть шанс сохранить соглашение.

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