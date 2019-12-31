Лондон, 31 декабря 2019, 17:15 — REGNUM Российская сторона надеется на развитие отношений с Великобританией, на то, что в новом году они станут лучше, сообщил 31 декабря посол РФ в Лондоне Андрей Келин.
В своём новогоднем поздравлении соотечественников он отметил, что между Россией и Великобританией развивается и экономическое, и культурно-гуманитарное взаимодействие.
Российский дипломат отметил, что Москва «всегда была и остаётся готовой к равноправному и взаимоуважительному диалогу».
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