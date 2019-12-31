Лондон, , 17:15 — REGNUM Российская сторона надеется на развитие отношений с Великобританией, на то, что в новом году они станут лучше, сообщил 31 декабря посол РФ в Лондоне Андрей Келин.

В своём новогоднем поздравлении соотечественников он отметил, что между Россией и Великобританией развивается и экономическое, и культурно-гуманитарное взаимодействие.

Келин «Время политической турбулентности осталось для Великобритании позади, и мы с оптимизмом смотрим на возможности выстраивания взаимовыгодных партнёрских отношений».

Российский дипломат отметил, что Москва «всегда была и остаётся готовой к равноправному и взаимоуважительному диалогу».

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