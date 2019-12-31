Москва, , 17:05 — REGNUM Познания посла США в Польше Джорджетт Мосбахер в истории и дипломатии нельзя оценивать высоко, заявил 31 декабря на своей странице в Twitter глава Временной комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.

В ответ на заявление Мосбахер о том, что Вторую мировую войну сговорились развязать Адольф Гитлер и Иосиф Сталин, российский сенатор напомнил, что ранее посол США в Польше управляла косметической компанией.

«История и дипломатия — не ее сильная сторона», — отметил Пушков

Как сообщало ИА REGNUM, 30 декабря посол США в Польше Джорджетт Мосбахер вмешалась в дискуссию о роли Варшавы в усилении нацистской Германии и обвинила СССР в тайном сговоре с Гитлером.

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