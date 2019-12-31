Екатеринбург, , 16:57 — REGNUM В Русской православной церкви не обвиняли местных властей и жителей Екатеринбурга в возникновении протестов против храма Святой Екатерины. Об этом заявил глава Синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям с обществом и СМИ Владимир Легойда, сообщает «Ура.ру».

По словам Легойды, он не утверждал, что в конфликте виноваты горожане и городские власти, хотя некоторые СМИ интерпретировали его недавние заявления именно в таком ключе.

«Я считаю, что ошибки сделаны были с разных сторон. Не надо искать виноватых», — сказал представитель РПЦ.

Религиозный деятель вновь заявил, что в возникшем противостоянии проиграли все.

Как сообщало ИА REGNUM, протесты против строительства храма Святой Екатерины в сквере у Театра драмы привели к выбору нового места строительства. По итогам общегородского опроса было решено, что строить храм будут на площадке бывшего здание Уральского приборостроительного завода.

Читайте ранее в этом сюжете: «Все проиграли». В РПЦ сделали выводы после протестов в Екатеринбурге