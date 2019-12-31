Киев, , 16:35 — REGNUM Украинская национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» может начать переговоры о прямых закупках российского газа у публичного акционерного общества «Газпром» только после того, как по этому вопросу завершится дискуссия в правительстве и обществе. Об этом сегодня, 31 декабря, заявил глава компании Андрей Коболев.

Он заявил, что на данный момент «Нафтогаз» не ведет никаких переговоров о прямых поставках газа из России.

«По импорту газа. По этому поводу идет интенсивная и эмоциональная дискуссия внутри украинского правительства. После ее окончания к этому разговору мы можем вернуться. Пока «Нафтогаз» такие переговоры не ведет», — сказал Коболев.

Напомним, что Украина с 2014 года продолжает покупать российский газ, но не напрямую, а через посредников в лице стран Евросоюза. Москва предлагала Киеву газ по более низкой цене, но украинские власти отказываются.