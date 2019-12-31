Минск, , 16:20 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко провел совещание с руководителями белорусского нефтехимического комплекса на тему поставок и переработки нефти. Об этом сегодня, 31 декабря, сообщает БелТА со ссылкой на пресс-службу президента Белоруссии.

Утверждается, что по итогам совещания Лукашенко поручил в ближайшие часы завершить переговоры хозяйствующих субъектов Белоруссии и России, чтобы заключить контракты на поставку нефти с целью обеспечения бесперебойной работы двух белорусских нефтеперерабатывающих заводов.

На совещании Лукашенко обсудил с руководителями белорусского нефтехимического комплекса свои телефонные разговоры с российским лидером Владимиром Путиным, которые состоялись 30 и 31 декабря.

Кроме того, по итогам совещания Лукашенко поручил в ближайшие дни обеспечить поставки нефти из альтернативных источников. Речь идет о поставках железнодорожным транспортом из портов на Балтийском море, а также о задействовании для альтернативных поставок нефтепровода «Дружба».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, лидеры России и Белоруссии так и не смогли до конца согласовать все дорожные карты по углублению интеграции двух стран. Несогласованными остались вопросы по газу, нефти и налогам.

В интервью радиостанции «Эхо Москвы» Лукашенко прямо заявил, что готов на реверсные поставки нефти по нефтепроводу «Дружба».