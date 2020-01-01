Вашингтон, , 16:17 — REGNUM Борьба за однополярный мир при сохранении собственного лидерства завела США в нелегкую ситуацию. Сможет ли американская политическая элита прекратить внутренний конфликт и выбрать мало-мальски стратегически надежный вариант движения в будущее, рассматривает автор ИА REGNUM Руслан Хубиев.

Дональд Трамп Иван Шилов © ИА REGNUM

2016 год можно считать переломным, когда США потеряли возможность останавливать рост своих конкурентов, прежде всего, конечно, КНР. Во внутренней политике США не случайно в это же время началась особо интенсивная война элит, сражающихся за сохранение предшествующей стратегии или, напротив, за ее смену. При этом, что парадоксально, первый вариант — оставить всё как есть, с учетом исчерпания либеральной модели глобализации не сулил самим США ничего хорошего. Этот вариант поддерживался набравшей силу еще в конце ХХ века когортой транснациональных элит — формально американских, а в действительности рассматривающих благополучие США как средство, а не как цель.

Тем не менее все усилия этих глобализаторов пошли прахом, особенно после внешнеполитического провала, постигшего США в Сирии. Победа России в этой стране одновременно знаменовала окончательный выбор, сделанный Китаем, который стал проявлять всё более жесткую позицию в ответ на попытки Штатов защитить собственное лидерство любой ценой. После Сирии Россия подтвердила свой статус надежного с военной и внешнеполитической точки зрения партнера, на которой КНР мог бы опереться. Таким образом, взятый президентом США курс на сохранение статуса сверхдержавы, но уже не в глобальном, а в «естественном» для США географическом смысле, выглядит разумным. Но смогут ли США достичь этого состояния, учитывая непрерывное сражение против Трампа в американских верхах?

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