Москва, , 15:11 — REGNUM Некоммерческие организации (НКО), как и многие современные структуры, могут быть использованы во благо или во зло стране нахождения. О том, как НКО в России зачастую становятся инструментом враждебной деятельности и куда такого рода «благотворители» пытаются завести страну сейчас, рассказывает автор ИА REGNUM Руслан Хубиев.

Доллары Academic.ru

Особенно мощно специальная роль НКО проявилась в 2012 году, когда речь шла о попытке государственного переворота в России. «Болотную революцию» продвигали как либеральные СМИ, так и некоммерческие структуры, именно поэтому после провала этой попытки разрушения российской государственности в свет вышли новые законы, ограничивающие участие иностранного капитала в уставных фондах общественных объединений.

Процесс был повернут так, чтобы НКО имели как можно более патриотичное происхождение и цели, количество структур, получающих средства из-за рубежа, постепенно сокращалось. Так было до 2018 года, в середине которого начал происходить постепенный перелом ситуации. Странным образом эта подпитка совпала с демонстрацией российских новейших средств стратегических вооружений; провалив либеральную попытку переворота в России, США, похоже, начинают готовить переворот под другим идеологическим соусом, а судя по захватившей сетевое пространство риторике, речь идет о псевдокоммунистическом проекте.

Слаженность идеологической бомбардировки заставляет вспомнить сделанного во Франции буквально из ничего кандидата в президенты Эммануэля Макрона, когда блогеры, независимые авторы и НКО работали как сыгранный оркестр, наблюдающий невидимого дирижера. Теперь та же категория выступает за продвижение в России якобы «красного» проекта. Что особенно опасно — зачастую эта пропаганда направлена целевым образом на российскую молодежь, ей и стоит задуматься о том, что можно противопоставить вражеской промывке мозгов тем, кто завтра будет принимать важные для страны решения — например голосуя на выборах.

Читайте статью Поворотный момент: кто и как обрабатывает граждан России и другие публикации Руслана Хубиева.