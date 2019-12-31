Москва, , 15:02 — REGNUM Финансирование национальных проектов в 2020 году начнётся в срок. Все необходимые для этого документы подписаны председателем правительства РФ Дмитрием Медведевым. Об этом 31 декабря сообщил пресс-секретарь премьер-министра Олег Осипов.

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«Все акты, необходимые для начала финансирования реализации нацпроектов в 2020 году, подготовлены, подписаны и выпущены, — подчеркнул Осипов. — Это позволит начать финансирование федеральных и региональных проектов уже в январе, чего раньше никогда не было».

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Как уточнил пресс-секретарь Медведева, его поручение подготовить и внести ан подпись в правительства все необходимые бумаги до 31 декабря 2019 года федеральные министры выполнили ещё 26 декабря. Премьер-министр поблагодарил министерства и аппарат правительства РФ за проделанную работу.

«Теперь Минфин в самом начале января может раскассировать средства, а регионы начать их тратить», — заключил Осипов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Российской Федерации Владимир Путин раскритиковал систему финансирования национальных проектов, завив, что существующие механизмы слишком косные и неритмичные.