Ульяновск, , 15:01 — REGNUM В Законодательное собрание Ульяновской области внесён проект закона о проведении публичных мероприятий. Изменения могут коснуться одной статьи в части мест проведения митингов и собраний, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Изменения предлагается внести в закон «О правовом регулировании отдельных вопросов проведения на территории Ульяновской области публичных мероприятий». Законопроект подготовлен для приведения в соответствии с Конституцией России.

В пояснительной записке, подготовленной начальником управления внутренней политики администрации губернатора Ульяновской области Алексея Гадальшина, уточняется, что речь идёт о норме, запрещающей проведение собраний, митингов, шествий и демонстраций в местах, находящихся в радиусе 50 метров от входа в здания органов власти и государственных учреждений. Ранее данная норма была оспорена двумя жителями Коми, в результате Конституционный судом России данная норма была признана не соответствующей Конституции, так как «выходит за конституционные пределы законодательных полномочий» регионов.

«Основной целью законопроекта является устранение ограничений на территории Ульяновской области для реализации конституционного права граждан России собираться мирно, без оружия, проводить собрания, митинги и демонстрации, шествия и пикетирование», — говорится в документе.