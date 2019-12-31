Ульяновск, 31 декабря 2019, 15:01 — REGNUM В Законодательное собрание Ульяновской области внесён проект закона о проведении публичных мероприятий. Изменения могут коснуться одной статьи в части мест проведения митингов и собраний, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.
Изменения предлагается внести в закон «О правовом регулировании отдельных вопросов проведения на территории Ульяновской области публичных мероприятий». Законопроект подготовлен для приведения в соответствии с Конституцией России.
В пояснительной записке, подготовленной начальником управления внутренней политики администрации губернатора Ульяновской области Алексея Гадальшина, уточняется, что речь идёт о норме, запрещающей проведение собраний, митингов, шествий и демонстраций в местах, находящихся в радиусе 50 метров от входа в здания органов власти и государственных учреждений. Ранее данная норма была оспорена двумя жителями Коми, в результате Конституционный судом России данная норма была признана не соответствующей Конституции, так как «выходит за конституционные пределы законодательных полномочий» регионов.