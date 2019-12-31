Сеул, , 15:09 — REGNUM С 2020 года в Южной Корее призывники, отказывающиеся от прохождения военной службы по религиозным убеждениям, смогут пройти альтернативную службу в исправительных учреждениях. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства обороны страны.

По их словам, срок данной альтернативной службы составит 36 месяцев.

Отмечается, что военнослужащие, прошедшие альтернативную службу в исправительных учреждениях, там же будут проходить отработку в данных учреждениях (до восьми лет) вместо обязательного участия в учениях резервистов.

Кроме того, со второй половины 2020 года в Южной Корее отменят систему помещения на гауптвахту военнослужащих, совершивших административное или уголовное преступление. Вместо этого нарушитель будет подвергаться наказанию в виде сокращения жалования, объявления выговора и прохождения дисциплинарного обучения.

Также в следующем году жалование военных будет увеличено на 33%, до 540 900 вон (~$468) в месяц, а к 2022 году — до 676 100 вон (~$585).