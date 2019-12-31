Тбилиси, , 15:06 — REGNUM Находящийся в изгнании экс-президент Грузии Михаил Саакашвили в своем поздравлении соотечественников и грузин, проживающих за пределами своей страны, назвал уходящий год «годом отрезвления страны». Об этом 31 декабря сообщает агентство «ИнтерпрессНьюс».

"2019 год был годом большого отрезвления и пробуждения в Грузии. Грузинская общественность во всей полноте увидела те вызовы, что у нас есть, и начала избавляться от этой мерзости, — сказал Саакашвили в обращении. — Несмотря на сегодняшние трудности, мы победим эту банду и обязательно и избавимся от укорененной ими нужды и бесперспективности».

Бывший президент также призвал соотечественников продержаться еще немного, так как борьба, по его мнению, скоро завершится победой.

Как передавало ИА REGNUM, с лета 2019 года Грузию сотрясали перманентные акции протеста, которые устраивала оппозиция. Министр экономики и устойчивого развития Грузии Натия Турнава заявила, что это отрицательно повлияло на курс национальной валюты. Одну из лидирующих позиций в протестах занимает партия, основанная Саакашвили, «Единое национальное движение». Она была правящей в стране с 2004 по 2013 год, но в ходе очередных выборов потеряла свое положение. Саакашвили в Грузии заочно приговорен к трем годам лишения свободы по делу об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани.