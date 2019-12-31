Ашхабад, , 14:55 — REGNUM Президент России Владимир Путин поздравил президента Гурбангулы Бердымухамедова и народ Туркмении с Новым годом. Об этом сегодня, 31 декабря, сообщает пресс-служба главы государства.

Российский лидер отметил динамичное развитие конструктивного сотрудничества между Россией и Туркменией в торгово-экономической, энергетической, гуманитарной и других сферах.

Также он акцентировал внимание на успешном председательстве Туркмении в СНГ, которое в значительное степени поспособствовало повышению эффективности механизмов взаимодействия в рамках Содружества.

«Уверен, что в наступающем году мы продолжим плодотворную совместную работу по укреплению стратегического партнерства на благо народов России и Туркмении», — подытожил Владимир Путин.