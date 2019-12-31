Ростов-на-Дону, , 14:53 — REGNUM Губернатор Ростовской области Василий Голубев в своём новогоднем видеообращении к землякам обозначил планы на будущий 2020 год.

«Мы позаботимся о наших ветеранах и посвятим им наступающий юбилейный год Великой Победы. Сохраним в душах живую память о победителях, передадим ее новому поколению — нашим детям. Будем беречь славное прошлое и растить настоящее будущее, а также трудиться, отдавая родной земле свое сердце. Все это вместе, единой командой, имя которой — Ростовская область», — сказал глава региона в эфире ГТРК «Дон-ТР».

ИА REGNUM ранее сообщало, что ростовский губернатор подвёл итоги 2019 года, указав на наиболее значимые события на Дону.

Читайте ранее в этом сюжете: Ростовский губернатор подвёл итоги 2019 года