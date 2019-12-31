Минск, , 14:51 — REGNUM Вопросы двусторонних отношений обсудили в ходе встречи 31 декабря министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей и российский посол в республике Дмитрий Мезенцев. Об этом сообщает пресс-служба белорусского внешнеполитического ведомства.

Макей и Мезенцев обсудили актуальные вопросы сотрудничества Минска и Москвы и итоги взаимодействия в 2019 году. Кроме того, министр и посол наметили график предстоящих контактов на следующий год.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 декабря президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко провели телефонный разговор, в ходе которого обменялись поздравлениями с Новым годом, а также обсудили вопросы поставок российских энергоносителей.

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