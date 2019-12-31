Ростов-на-Дону, , 14:49 — REGNUM Губернатор Ростовской области Василий Голубев подвёл итоги уходящего 2019 года, поблагодарив жителей региона за совместный труд. В своём видеообращении донской глава отметил значимые события, которые оставят в памяти прошедшие 12 месяцев.

«Год завершает свой бег. Для Ростовской области он был ярким и результативным. Выросла наша индустрия, открылись новые заводы и линии, появилась целая отрасль — ветроэнергетика. Мы собрали богатый урожай, обеспечили продовольственную безопасность, построили миллионы квадратных метров жилья, проложили дороги и газопроводы, возвели школы и детские сады, обновили театр и главный донской Кафедральный собор», — сказал Голубев в эфире ГТРК «Дон-ТР».

Ростовский губернатор в список достижений внёс также победу в Дельфийских играх.

ИА REGNUM ранее сообщало, что 2019 год запомнится массовыми арестами донским чиновников.

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