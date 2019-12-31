Москва, , 14:46 — REGNUM Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков поздравил граждан России с наступающим Новым годом. Официальный представитель Кремля выразил надежду, что следующий год будет более спокойным.

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Обращаясь к представителям СМИ, Песков пожелал, чтобы 2020 год оказался не менее интересным и насыщенным разными событиями, чем уходящий.

«Но, может быть, чуть более спокойными событиями и всегда только позитивными», — подчеркнул пресс-секретарь главы государства.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в качестве главного достижения 2019 года назвал перелом в тенденции на снижение благосостояния граждан РФ. При этом главной неудачей уходящего года пресс-секретарь главы государства считает низкий рост экономики.