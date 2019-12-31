Бишкек, , 14:45 — REGNUM Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил президента Сооронбая Жээнбекова и жителей Киргизии с Новым годом. Об этом сегодня, 31 декабря, сообщает пресс-служба главы государства.

«От имени народа Казахстана и от себя лично сердечно поздравляю Вас с Новым 2020 годом. Желаю Вам дальнейших успехов в Вашей государственной деятельности, народу Киргизии — благополучия и процветания!», — подчеркнул Токаев.

Также главу Киргизии и киргизстанцев с праздником поздравили первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, президент Таджикистан Эмомали Рахмон, президент Азербайджана Ильхам Алиев, председатель Китая Си Цзиньпин, премьер-министр Японии Синдзо Абэ, канцлер германии Ангела Меркель и лидеры других стран.