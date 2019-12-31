Калуга, 31 декабря 2019, 14:46 — REGNUM Губернатор Калужской области Анатолий Артамонов поздравил жителей области с Новым годом и Рождеством Христовым!, сообщает 31 декабря корреспондент ИА REGNUM.

Губернатор Калужской области Анатолий Артамонов
Губернатор Калужской области Анатолий Артамонов
Admoblkaluga.ru
«Эти праздники дарят нам надежду на счастливое будущее, исполнение желаний, заряжают позитивной энергией, верой в добро. 2019 год был насыщен яркими событиями, плодотворными встречами, интересными проектами, он дал нам множество возможностей и перспектив. Достижения региона — результат каждодневного труда сотен тысяч жителей области. 2020 год — время новых замыслов и задач. От всех нас зависит, насколько успешным станет грядущий год. В наших силах не только сделать счастливыми своих близких, но внести достойный вклад в развитие региона. Пусть в эти светлые дни вас не покидают праздничное настроение, радость общения, любовь и тепло родных и друзей», — говорится в поздравлении главы региона.

Анатолий Артамонов пожелал землякам здоровья, благополучия и прекрасного нового года.

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